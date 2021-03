Lorenzo Insigne è il vero cannoniere del Napoli in Serie A: complessivamente ha segnato come Lozano, certo, però li ha infilati tutti in campionato. Fortuna di Gattuso, fortuna del Napoli: nel bel mezzo della moria dei centravanti, degli infortuni che hanno condizionato in forma assoluta sia la stagione di Osimhen sia quella di Mertens, dal cilindro è spuntato lui.

L’ unico napoletano della squadra. Un talento criticato anche ferocemente, e molto spesso ingenerosamente dal suo stesso popolo, che all’ alba dei 30 anni (a giugno) ha raggiunto la maturità anche in Nazionale: musica soave per il ct Mancini verso l’ Europeo. Stagione importante, insomma, però ancora tutta da scrivere: la corsa Champions è l’ obiettivo primario, certo, e dopo la passerella con l’ Italia bisognerà darci dentro con il contratto. Con la trattativa di rinnovo di cui si occuperà il suo manager Pisacane: le prime schermaglie con il club hanno prodotto l’ offerta di un quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione, cioè meno dell’ ingaggio attuale (4 milioni), e così le parti hanno deciso di aggiornarsi. A suo tempo. Magari con la Champions in tasca.

Fonte: Corriere dello Sport