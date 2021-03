Ag. Osimhen: “Ho sentito troppe cose su di lui. Dimostrerà agli scettici di essere un bomber”

Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”: “Ho sentito troppe cose su di lui nell’ultimo periodo. Non si è tenuto conto di tutto quello che il ragazzo ha dovuto passare. Gli è successo di tutto e di più, ma è stato sempre disponibile per il Napoli. Speriamo che sarà più fortunato e che potrà continuare ad allenarsi con regolarità. È assurdo dire che per il Napoli le assenze non sono un alibi. Se all’Inter togli Lukaku o Lautaro o al Milan togli Ibra è normale che una squadra va in difficoltà. Quando Gattuso ha tutti i calciatori a disposizione si vede che gioca un calcio differente. Senza infortuni è tutto più semplice”.

“Victor vuole aiutare il Napoli ad arrivare in Champions. È un ragazzo molto generoso ed in campo si vede. Può aiutare molto gli azzurri alla corsa dell’obiettivo principale. La speranza è che tutto possa andare per il meglio. Lui è stato fuori tanto tempo e la squadra non si allena tutta insieme da tantissimo tempo. Ci vuole tempo per fare gruppo e sintonia. Il lavoro dev’essere fatto insieme. Intanto è stato convocato in Nazionale, poi si deciderà. A chi dice che non è un bomber? Dico che il tempo darà tutte le risposte, tante persone dovranno ricredersi”.