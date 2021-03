Come riportato da Tuttomercatoweb, è stata convocata d’urgenza una nuova assemblea di Lega per la questione dei diritti Tv.

I 20 club di Serie A si riuniranno tramite videochiamata per discutere delle trattative private per la cessione dei pacchetti relativi ai diritti tv per il triennio 2021-2024, per provare a trovare un accordo definitivo dopo i problemi dei giorni scorsi.