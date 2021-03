Corbo: “Gattuso ha trasformato il rammarico di ADL in una questione personale”

Durante la trasmissione Radio Goal, trasmissione in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista di Repubblica. Le sue parole:

“Vorrei fare un piccolo e garbatissimo rimprovero a Gattuso: è vero che dopo Verona De Laurentiis ha fatto trasparire il suo rammarico, ma lui si è fatto trascinare dall’atmosfera. Ha trasformato tutto in una questione personale, andando in televisione a dire che era stato lasciato solo. In una fase cruciale del campionato ha voluto personalizzare la crisi parlando dei rapporti con la società. È stata un’ingenuità. Il presidente De Laurentiis pubblicamente non ha mai detto nulla contro Gattuso e non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla squadra. Quindi è stato sollevato un polverone dove si poteva evitare”.