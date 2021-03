Lo Spezia Calcio attraverso un tweet ha comunicato la positività al Covid-19 di un calciatore e di un collaboratore della Prima Squadra. Si tratta di Provedel, risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Come previsto da protocollo, seguiranno esami anti-Covid in vista della gara contro il Benevento. L’ultima gara disputata dal portiere è stata proprio con la Juventus, squadra in cui è presente il positivo Rodrigo Bentancur.