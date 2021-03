Serie A, gli squalificati della 26a giornata di campionato: i dettagli

Nessun giocatore ha squalifiche arretrate dalle precedenti giornate e nessuno è stato espulso nell’infrasettimanale di Serie A, di seguito la lista dei giocatori che salteranno il prossimo turno di Serie A:

Sono quattro i giocatori che sono stati squalificati dal Giudice Sportivo perché erano in diffida e sono stati ammoniti. Sono Jerdy Schouten del Bologna, Franck Ribery della Fiorentina, Gianluca Frabotta della Juventus e infine Marash Kumbulla della Roma: non ci saranno alla prossima di campionato. Tutte assenze già ufficializzate ieri dal Giudice, mentre non ci sono state novità dopo Parma-Inter.