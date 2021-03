Ultime da Sassuolo sulla formazione che affronterà alle 18.30 il Napoli. Restano al palo Boga e Bourabia e non recupera nemmeno l’ ex Chiriches. Con il rumeno out, spazio a Marlon accanto a Ferrari e con Boga fuori è Djuricic che si posta a sinistra, lasciando più a Lopez che a Traore – non al 100%, stando ai si dice – il posto di trequartista. Difesa e attacco fatti, quindi, e ‘fatto’ anche il centrocampo, con scelte che adattano l’ undici di partenza al 4-2-3-1 partenopeo. Locatelli inamovibile in mediana dovrebbe avere a fianco a se Obiang, mentre Magnanelli ‘rifiata’ in vista di Udine.

Fonte: Il Resto del Carlino (ed. Modena)