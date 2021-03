Il Roma – Rino, obiettivo sei punti per non crollare

La vittoria ottenuta contro il Benevento fa respirare il Napoli dopo il periodo negativo vissuto dagli azzurri. La vittoria, però, non basta per riportare il sereno sulla panchina di Gattuso, che resta sotto osservazione dal presidente De Laurentiis.

L’edizione odierna de Il Roma, ha indicato cosa serve al Napoli per allontanare la crisi: “Rino, come obiettivo ci sono sei punti da conquistare. Il presidente confida nel recupero degli infortunati e soprattutto col ritorno della “settimana tipo”, spera che il periodo negativo del Napoli termini presto. Aurelio vuole sei punti, e solo a quel punto la crisi potrebbe dirsi conclusa. Un eventuale passo falso rischierebbe di far ritornare l’ipotesi esonero per Gattuso”.