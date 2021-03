CdM – L’infermeria del Napoli sta per svuotarsi: le ultime sugli indisponibili

L’infermeria del Napoli, a causa di numerosi infortuni, è sempre piena negli ultimi mesi. Le numerose assenze hanno messo in difficoltà, e non poco, il Napoli che adesso sembra intravedere la luce in fondo al tunnel.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, ha definito il punto della situazione sugli indisponibili: “L’infermeria sta restituendo al Napoli i suoi pezzi pregiati. Oggi Demme è disponibile contro il Sassuolo. Manolas va in panchina e per domenica prossima sarà completamente recuperato per la sfida contro il Bologna. Se gli esami neurologici daranno il via libera ad Osimhen, anche il nigeriano sarà recuperato. Infine Lozano, l’assenza più significativa, si avvia a recuperare per la sfida contro il Milan”.