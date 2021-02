Valcareggi: “Sarri? C’è un altro nome in pole position. Con la fiducia a Gattuso il Napoli arriverà terzo”

Furio Valcareggi, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Con la fiducia a Gattuso il Napoli arriverà terzo. Granada? Ieri ottima partita, Rino era sul pezzo. Aveva una rosa molto corta e limitata a disposizione, ha fatto il meglio che poteva. Alcuni tra quelli che aveva a disposizione non erano neanche al meglio, tipo Koulibaly. Per la Champions, se Ibra finisce la benzina, sul podio arrivano Inter, Juve e Napoli. Sarri? C’è stato un contatto con la Fiorentina. Al Napoli anche c’è stato molto rumors intorno al suo nome, ma c’è un altro nome in pole position. Mi riferisco a Mazzarri, con il quale ho ottimi e fui il primo a dire che avrebbe lasciato il Napoli per andare all’Inter. Spalletti non è possibile come nome a livello economico. Su Sarri Napoli e Fiorentina se la giocano, gli azzurri hanno un rapporto con il tecnico mentre i viola c’è solo un problema economico. Giuntoli? Credo resterà ancora a Napoli”.