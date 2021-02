Napoli – Benevento, le ultime sulla probabile formazione azzurra

Napoli – Benevento per gli azzurri dovrà obbligatoriamente rappresentare un punto di partenza. Fuori dalla Coppa Italia e dall’Europa League, il Napoli si ritrova adesso a lottare per agganciare un posto in Champions League. Ecco di seguito le ultime, rilasciate dalla redazione di Sky Sport, in casa partenopea.

“Il trauma cranico riportato settimana scorsa ha tenuto fuori Osimhen dalla gara contro il Granada che è costato al Napoli l’eliminazione dall’Europa League. Il nigeriano non ha ancora smalitito il problema e con ogni probabilità non sarà a disposizione per la sfida tutta campana con il Benevento. Uomini contati quindi per Gattuso che spera nel recupero di Demme. Mertens non ha ancora un buon minutaggio nelle gambe. Possibile quindi che in attacco possano giocare Politano e Insigne e che si ricorra ancora alla difesa a 3 vista giovedì”.