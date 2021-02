Benevento, buco in difesa per Inzaghi in vista del Napoli

Le ultime, rilasciate da Sky Sport, in casa Benevento in vista del derby campano contro il Napoli, in programma domenica alle ore 18.

“Squalificato Kamil Glik si apre un buco nella difesa della squadra di Pippo Inzaghi. Candidato numero uno per rimpiazzare il polacco, e affiancare Tuia, è Luca Caldirola che era sceso nelle gerarchie difensive dopo essere tornato dall’infortunio. In infermeria resta Iago Falque ma occhio anche alle condizioni di Improta che non è al meglio. Pronto nel caso Viola che agirebbe sulla trequarti al fianco di Caprari”.