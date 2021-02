Pirlo: “Eravamo a conoscenza di questo calendario fitto, questo rinvio ci costringe a fare una partita in più”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, durante la conferenza stampa in vista del Verona, ha detto la sua riguardo il recupero del 17 marzo contro il Napoli: “Faremo di necessità virtù, cercando di adattare gli uomini che abbiamo a disposizione. Calendario fitto? Ne eravamo a conoscenza, questo rinvio ci costringe a fare una partita in più. Ora però non possiamo fare nulla, bisogna concentrarsi sulle partite e cercare di fare del nostro meglio”.