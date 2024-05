Cannella: “Acquisti? Dipenderanno dal nuovo allenatore. Italiano? Per lui sarebbe stato meglio venire l’anno scorso”

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo e intermediario, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo. Si è parlato a proposito del futuro del Napoli e del lavoro da svolgere in estate. A tal proposito, queste le sue parole.

“Il Napoli vivrà un’estate molto difficile. Dovrà rimpiazzare dei partenti importanti e ricostruire la rosa dopo un’annata così balorda. Gran parte di questo lavoro dovrà farlo la scelta dell’allenatore, che dovrà essere bravo a rimettere in piedi l’entusiasmo che è ormai venuto meno. Bisogna far tesoro degli errori di quest’anno. Chi dopo Osimhen? Non è una questione di nomi. Il Napoli ha già una lista di nomi da cui pescare, ma prima sarà importante conoscere il nuovo allenatore. Dovrà essere lui a dare le indicazioni definitive. Per esempio: dovesse arrivare Conte si punterà Lukaku, ma dovesse arrivare Gasperini si punterà Scamacca. Poi sta a chi fa scouting capire qual è il profilo giusto per le richieste dell’allenatore. Dubbi su Italiano? Gli vanno fatti solamente i complimenti per la terza finale con la Fiorentina, ma in Italia si vuole sempre di più. Nessuno considera che Vincenzo è in Serie A da soli 4 anni. Ha un sistema difensivo che richiede difensori importanti e veloci. Il Napoli? Paradossalmente sarebbe stato meglio arrivare l’anno scorso, perché Vincenzo ha idee molto vicine a quelle di Spalletti. Ora i tifosi vogliono un grande nome per la panchina e sarebbe un errore per Italiano ripartire da questo Napoli. Ci sarebbe troppi contro e pochi pro, rispetto allo scenario del dopo-Scudetto”.