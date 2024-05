Sportmediaset – Panchina Napoli, Pioli il preferito di ADL ma la società spinge per Gasperini. Le ultime

Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini sono i principali favoriti per la panchina del Napoli, con il primo favorito sul secondo. Lo riporta Sportmediaset. In particolare, l’allenatore del Milan è il preferito di De Laurentiis. Piace per questi motivi. Uno: ha l’esperienza giusta per una calda piazza come Napoli avendo allenato a Milano e Roma. Due: ha un’idea di gioco propositiva, tatticamente si basa sulla difesa a 4, un dogma dalle parti di Napoli. Tre: arriverebbe comunque da vincente, nel senso che nel suo curriculum c’è lo scudetto 2022 vinto con il Milan. Quattro: il suo ingaggio rientra nei parametri finanziari di sostenibilità del club. Per Pioli pronto un contratto biennale con opzione unilaterale per il terzo a 3,5 milioni più bonus a stagione.

Tuttavia, una parte della società spinge per Gian Piero Gasperini, già sondato, di cui viene apprezzata la sua capacità di valorizzare i giovani e i calciatori a disposizione. Del resto il prossimo Napoli sarà rivoluzionato. Ci sarà però da oltrepassare l’ostacolo Atalanta. Il club bergamasco infatti, vuole rinnovare il contratto del tecnico. Mentre Antonio Conte appare sempre più defilato e Vincenzo Italiano pare uscito di scena.