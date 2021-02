Il Roma – Le dichiarazioni del direttore Giuntoli

Momentaneamente interrotto il silenzio stampa del Napoli per obblighi imposti dalle norme UEFA, il direttore sportivo Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita, toccando vari aspetti. Di seguito le parole del direttore riprese dall’edizione odierna del quotidiano Roma:

“Non ci saranno novità sull’allenatore, Gattuso rimane e gode della fiducia del club. Il bilancio per la società è molto importante, abbiamo cercato di investire in maniera precisa senza dissestare il nostro equilibrio economico. Per quanto riguarda Osimhen, ha subito questo brutto colpo, era stremato e di conseguenza ha perso conoscenza, bisogna aspettare settimana prossima per il suo rientro“.