Il Mattino – Osimhen out col Benevento? Responsabilità del protocollo

All’indomani della sfida contro il Granada, Il Mattino analizza le note positive della partita, tra cui il rientro di Faouzi Ghoulam e il ritorno degli infortunati. Ecco cosa scrive:

“Ora si prosegue con il campionato, oggi la ripresa degli allenamenti, domenica il Benevento. ‘In questo momento bisogna recuperare energie – dice Gattuso – lavorare sull’entusiasmo e ritrovare il nostro gioco. Abbiamo speso tanto, fra due giorni abbiamo un’altra partita e bisogna continuare ad aspettare chi rientrerà. Quelli che recupereremo ci daranno una mano’. Un bel segnale è arrivato da Ghoulam. ‘Può essere un rinforzo per questo finale di stagione? Se gioca in questo modo. Ha messo grandissima qualità, grande impegno, può darci una mano. In questo momento abbiamo bisogno di tutti’.

“Gattuso parla di Osimhen: ‘Ci sarà per domenica col Benevento? Non dipende da noi. Ha avuto un trauma cranico, ha perso i sensi. La responsabilità non è neanche del nostro dottore, ma del protocollo del caso. Non so se sarà a disposizione'”.