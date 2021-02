CdM – Il Napoli ha la difesa decimata: svelati i possibili rientri di Koulibaly, Ghoulam e Hysaj

Il Napoli è nel mezzo di una vera e propria emergenza in difesa, Gennaro Gattuso è costretto ad affidarsi a Nikola Maksimovic e Amir Rrahmani in tutti i match fino al ritorno di Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas. Il centrale senegalese e Faouzi Ghoulam con ogni probabilità non prenderanno parte al match di Europa League contro il Granada, in quanto ancora positivi al coronavirus. Inoltre, per Elseid Hysaj è previsto un rientro per fine mese. Lo riferisce l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.