Come riportato da La Repubblica, il Napoli potrebbe dover fare a meno di Hirving Lozano per otto o dieci partite. Il messicano potrebbe rientrare il 14 marzo contro il Milan o addirittura il 21 contro la Roma. Un’assenza importante quella del Chucky che era diventato un pilastro fondamentale degli azzurri e ora non potrà aiutare la squadra nel momento decisivo della stagione.