Diritti TV, i grandi club dicono sì a DAZN, ma le piccole si oppongono

I diritti tv non sono ancora stati assegnati e, come riportato da La Repubblica, mentre i grandi club spingono verso il sì a DAZN, i piccoli si oppongono e c’è ancora un braccio di ferro su questa questione. Le big della Serie A sono in pressing sulla Lega di Serie A per accettare l’offerta di 840 milioni di euro messa sul piatto da DAZN, ma starebbero trovando l’opposizione delle piccole che vorrebbero arrivare anche ad una conclusione del dossier sui fondi di cui si è tanto parlato. Un dossier che, però, si è concluso e non ha avuto gli esiti sperati, quindi si sta ancora discutendo per una soluzione che accontenti tutti.