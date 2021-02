Pirlo a Sky: “Il rigore è dubbio, certi episodi sono visti diversamente contro di noi”

Nel post partita di Napoli-Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Andrea Pirlo, allenatore dei bianconeri. Le sue parole:

“Non abbiamo subito tanto, abbiamo perso per un episodio dubbio. Abbiamo creato tanto, sono contento della prestazione, naturalmente non per il risultato. Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla, loro si posizionavano bene per recuperare. Nel secondo tempo siamo stati più intraprendenti, ci è mancato solo il gol. Cosa ho detto a Doveri? Che se non ammonisce il portiere continua a perdere tempo. Perché l’episodio del rigore è dubbio? Altrimenti non ci potrebbe essere nessun contatto in area, se fosse successo a noi volevo vedere che sarebbe successo, ci sarebbero stati molti più casini, non so se lo avrebbero concesso. Oggi gli episodi sono stati a sfavore: il rigore e anche la mancata doppia ammonizione a Di Lorenzo. Contro di noi gli episodi sono visti diversamente perché siamo sulla bocca di tutti. Oggi è andata così”.

“Quando giochi così tante partite può mancare la lucidità. Hanno fatto tutti un’ottima partita, è mancata solo la lucidità. Pochi gol? L’importante è vincere le partite. Oggi abbiamo creato tanto ma è stato bravo il loro portiere. McKennie? Ha avuto problemi durante la settimana perciò non ha giocato. Queste sono sconfitte pesanti, siamo potenzialmente a -10 ma dobbiamo continuare su questa strada con queste prestazioni. Le partite le portiamo a casa se segniamo. Dybala? Manca, ma Bernardeschi ha fatto bene, si è mosso nel modo giusto e ha fatto ciò che gli ho chiesto. Stiamo aspettando Paulo. Contento per Gattuso? Sì, ma preferivo vincere”.