Il Napoli batte la Juventus 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vincono di misura con qualche affanno nel finale, grazie alla rete di Lorenzo Insigne, il 100esimo in maglia partenopea.

Una della poche note stonate della partita è stato sicuramente Bakayoko. Il francese è il peggiore in campo per la redazione di MondoNapoli. Il centrocampista azzurro soffre molto la velocità degli avversari, dimostrandosi non in condizioni perfette e sbagliando qualche uscita di troppo.