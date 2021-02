Da Bergamo – Gasperini, problema esterni: ipotesi cambio modulo col Napoli

Allarme esterni contro il Napoli per Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, valuta un cambio modulo: Hateboer, Maehle e Sutalo si sono allenati a parte, dunque l’idea è quella di giocare con una difesa a quattro. La soluzione suddetta sarebbe quella più opportuna per due motivi: per riutilizzare un difensore e per non essere costretti a giocare con De Roon in retroguardia scalando qualcuno sull’esterno. Gasperini avrà il suo bel da fare, gli esterni offensivi sono da sempre la chiave del suo gioco. Il tecnico punta alla Coppa Italia, sperando di riportare un trofeo a Bergamo dopo quasi 60 anni dal primo (1963). Lo scrive Il Corriere di Bergamo.