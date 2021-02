Ugolini: “Gattuso è stato sfortunato. L’ambiente del Napoli…”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha commentato i recenti avvenimenti in casa Napoli: “Gattuso avrà anche le sue colpe, ma di certo è stato anche poco fortunato. In questo momento decisivo per il Napoli e per il suo futuro sulla panchina azzurra, deve fare a meno di Koulibaly positivo al Covid, Manolas per infortunio. La settimana decisiva comincia con alcune difficoltà. Al Napoli stanno mancando anche le certezze e in una stagione così particolare questa cosa pesa parecchio, quindi si comincia a perdere convinzione e a intraprendere una strada pericolosa. Per questo la società sta provando a tranquillizzare. De Laurentiis non vuole replicare quel che è successo la passata stagione”.