Portanova: “Napoli sfortunato! Alla squadra manca questo giocatore”

Daniele Portanova, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è stato sfortunato ad incontrare un Genoa che era in salute e che ha sfruttato le due occasioni che sono capitate con Pandev. Il Napoli non mi è sembrato in crisi. Manca Mertens, quello che non è andato bene è la finalizzazione. Diamo fiducia a Gattuso. Mi fa piacere che mio figlio abbia esordito con il Genoa. Ci teneva molto e spero che abbia altre opportunità per dimostrare il suo valore. Il Genoa ha sfruttato le uniche due occasioni che ha creato. Io dico sempre che la prestazione deve sempre starci, poi il risultato spesso è figlio di tante cose. Il Napoli ha fatto qualche errore in difesa. Può capitare”.