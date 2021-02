Alex Meret, portiere azzurro, è al centro del dualismo con Ospina, che non gli ha permesso di esprimersi al meglio. Infatti ha totalizzato solo 12 presenze sommando le presenze in tutte le competizione dove gareggiano gli azzurri. In estate sarà tempo di valutazione per il giovane portiere e per il suo futuro. L’italiano fa gola sia a club italiani che esteri. In Italia piace soprattutto all’Inter, che cerca un sostituto di Handanovic.