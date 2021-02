Partita difensiva e pochi spunti in avanti, il giudizio su Hysaj

Elseid Hysaj ha giocato nel ruolo inedito di centrocampista di sinistra nella catena dei quattro di centrocampo. Leggiamo qui i giudizi sull’albanese:

Corriere dello Sport – Voto 5,5: Non una prestazione indimenticabile. Passa poche volte la metà campo e l’esperimento di Gattuso non lo aiuta.

Gazzetta dello Sport – Voto 5,5: Avanza raramente nella metà campo avversario e si attiene alle mansioni difensive.

Tuttosport – Voto 6: Non si propone quasi mai in avanti, in difesa se la cava come sempre.

Il calciatore albanese ha subito il repentino cambio modulo e probabilmente le sue caratteristiche non sono indicate per il doppio ruolo offensivo e difensivo. Dietro tiene sempre la posizione, in avanti manifesta il solito problema di poche idee. Di sicuro, però, il rientro di Hysaj non può che aiutare questo Napoli.