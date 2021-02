«Parte con intensità, poi Pessina e Freuler lo sfiancano», le pagelle di Demme

Anche in una partita in cui il Napoli è stato pressoché unicamente difensivo, spicca la generosità e il dinamismo di Diego Demme. Il centrocampista tedesco è uscito dopo una pallonata subita da de Roon in testa, per un presunto trauma cranico.

Ecco le pagelle dei quotidiani per Diego Demme:

Il Corriere dello Sport 5.5

“Controlla Pessina fi n quando il trequartista gioca a 10-15 metri dall’area napoletana, poi lo lascia in consegna alla difesa. Solo che il meccanismo di… scambio ogni tanto si inceppa e almeno in un’occasione rischia tantissimo. Sulla costruzione del gioco è limitato dalla difficoltà di tutta la squadra e dalla distanza eccessiva fra il centrocampo e Lozano. Prende in faccia una violenta, quanto involontaria, pallonata da De Roon, va giù, si rialza e poi si accascia di nuovo. Esce in barella”.

Il Mattino 6.5

“Prende Pessina in fase di non possesso, è coperto da De Roon, parte con tanta intensità ed anche con qualche fallo di troppo. Ci prova ad arginare, ma con una squadra schiacciata nella propria area di rigore fa fatica. Perde Pessina ma è l’unica disattenzione. Poi va ko dopo la pallonata choc di De Roon”.

La Gazzetta dello Sport 6

“La Dea è padrona del centrocampo e lui si sfianca nel rincorrere Freuler”.