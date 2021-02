«Da lui ci si aspetta sempre una magia, ma non gli arriva un pallone», i quotidiani bocciano Lozano

Napoli-Atalanta di ieri sera, al contrario di quella giocata a inizio ottobre in campionato, non è stata una grande partita per Hirving Lozano. Il messicano è stato servito poco e male.

Ecco le pagelle dei quotidiani di oggi per Lozano:

Il Corriere dello Sport 5

“Nel primo tempo non ha una palla decente da giocare, tantoché a un certo punto Gattuso prova a spostarlo dal centro a destra scambiando la posizione con Politano. Ma il messicano finisce sempre fra le grinfie della difesa atalantina. Quando entra Petagna, passa a destra, nella sua posizione ideale, ma anche lì non si vede mai. Osimhen (37′ st) sv Altri minuti per il nigeriano, in attesa di rientrare come titolare”.

Il Mattino 5

“Da uno coi calzerotti abbassati ci si attende sempre il colpo di magia. Cosa che non accade. Ma da punta centrale non gli arrivano né palloni bassi né palloni in profondità: per Romero e Djimsiti c’è vita facile. Politano ogni tanto lo fa rifiatare, ritrovala fascia con l’ingresso di Petagna ma alla fine la resa è quella”.

La Gazzetta dello Sport 5.5

“Si dà da fare ma lì davanti è sempre troppo solo”.