Roma, El Shaarawy: “Torno con tanto entusiasmo, voglio far bene. Dzeko? L’ho visto sereno, è un valore aggiunto per noi”

Stephan El Shaarawy, tornato alla Roma un anno e mezzo dopo la sua cessione allo Shanghai Shenhua, da cui si è svincolato, si è ripresentato ai media in conferenza stampa proprio oggi:

“Sono stato fermo qualche mese dopo la nazionale. Mi sono allenato da solo, cercando di fare il massimo per arrivare a una buona condizione. Mi serve tempo per ritrovarla, stiamo lavorando. Abbiamo già fatto un programma, di giorno in giorno lo aggiorniamo in base alle mie sensazioni. Sicuramente c’è tanta voglia, tanto entusiasmo per ricominciare”.

“Come ho visto Dzeko? Sereno, ha il sorriso. Sono contento di averlo ritrovato, così come i miei ex compagni e i nuovi. Un clima sereno. Tutti conosciamo le sue qualità. Grande personalità, troverà da sé la strada per tornare a essere importante per questa Roma. Quell’episodio è nato e morto quel giorno a Ferrara. A livello di sistema di gioco non penso sia cambiato tantissimo, giochiamo con due esterni che possono venire dentro a giocare con Edin. Vedendo lo stadio vuoto, ti manca quell’incitamento, quell’affetto da parte dei tifosi che all’Olimpico sentiamo parecchio. Mi auguro possa tornare tutto alla normalità”.