Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Inter-Juve: Conte lancia Sanchez titolare

Inter-Juve è in programma alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. ALL.: Conte.

A DISP.: Radu, Padelli, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Perisic, Gagliardini, Sensi, Vecino, Eriksen, Pinamonti.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. ALL.: Pirlo.

A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Chiellini, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Arthur, Peeters, Fagioli, Chiesa, Morata.