Bonucci: “Gennaio chiuso ottimamente, la Juve c’è…”

ANSA) – TORINO, 31 GEN – “Chiuso un gennaio ottimo. La Juve c’è, avanti tutta”: così Leonardo Bonucci festeggia su Instagram lo 0-2 con cui i bianconeri hanno espugnato Marassi.

Grande felicità anche per Wojciech Szczesny, imbattuto anche contro i blucerchiati: “Grande vittoria e porta inviolata contro una buonissima Sampdoria. Spirito di squadra”, il messaggio del portiere, che posta insieme ai compagni di reparto Danilo, Bonucci e Chiellini.

Esulta il tecnico Andrea Pirlo: “Grande vittoria di squadra”, mentre Alvaro Morata si proietta già alla sfida di martedì contro l’Inter: “Vittoria importante su un campo difficile, testa alla coppa” scrive lo spagnolo in vista della semifinale di andata. Da casa, Paulo Dybala non fa mancare il suo sostegno e punta al recupero: “Con voglia di tornare in campo al più presto, bravi ragazzi”. (ANSA).