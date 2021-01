Repubblica – Modulo confermato per stasera, spunta un’idea già valutata

Secondo le ultime indiscrezioni dell’edizione di Repubblica, il Napoli dovrebbe confermare il 4-2-3-1.

Sarebbe anche stato provato il 4-3-3 nelle ultime ore da Rino Gattuso ma la scelta non è al momento in bilico. In attacco sia Osimhen che Mertens non sono al meglio, Petagna dovrebbe farcela dopo una botta presa al polpaccio. Potrebbe quindi finire Lozano come falso nove in attacco, già utilizzato in campionato proprio contro i liguri.

Per gli altri titolari Ospina e Manolas sono certi del posto insieme a Politano e Mario Rui.