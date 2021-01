Tuttosport – ADL vorrebbe evitare il ribaltone, ma ha già sentito quattro tecnici: le ultime

Ormai non è più un mistero. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è preso qualche giorno post-Verona per contattare altri tecnici, nonostante Gattuso non verrà esonerato nell’immediato.

Ne ha scritto oggi Raffaele Auriemma su Tuttosport:

“Non è una novità che a De Laurentiis piaccia sentire tutti gli uomini del calcio, tra cui Maldini direttore del Milan, oppure Allegri, Reja, Spalletti e Benitez, quest’ultimo in cerca di visibilità dopo la deludente stagione cinese al Dalian: 37 partite 11 vittorie, 8 pareggi e ben 18 sconfitte. Don Aurelio vorrebbe evitare il ribaltone per affidare nella prossima stagione a Gattuso un Napoli che, presumibilmente, ripartirà con un assetto molto più giovane. due gare da svolta Ma ora per il Napoli e per De Laurentiis non contano più le ultime due gare perse contro Juventus e Verona, ma le prossime due in programma allo stadio Maradona contro Spezia in Coppa Italia e Parma in campionato”.