Coppa Italia – Finisce Atalanta-Lazio, ecco l’eventuale avversaria del Napoli in semifinale

Si è conclusa da poco la sfida valida per il secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Partita molto combattuta che ha visto i nerazzurri di Gasperini spuntarla per 3-2 nonostante abbiano giocato quasi tutto il secondo tempo in 10 uomini. La Dea passa in vantaggio quasi subito con Djimsiti per poi farsi raggiungere nel giro di 10 minuti dal pareggio di Muriqi. Poco dopo la mezz’ora di gioco, al 34′, i biancocelesti completano la rimonta con Acerbi. Ma tre minuti più tardi inizia la controrimonta bergamasca. Segna prima Malinovskiy, poi ad inizio ripresa viene espulso Palomino ma ci pensa Miranchuk a siglare il 3-2 che l’Atalanta riesce a tenere fino alla fine. In caso di passaggio del turno domani, il Napoli affronterà la banda del Gasp in semifinale.