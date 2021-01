Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli:

“E’ ovvio che quando i risultati vengono a mancare iniziano a circolare voci sull’allenatore e sul direttore sportivo io non credo che Gattuso e Giuntoli siano in discussione. Mi auguro che si stiano confrontando per programmare qualche movimento in entrata già a gennaio. Sento da più parti che il Napoli è a posto così. Io, invece, qualche rinforzo lo prenderei”.

Da Montervino un incoraggiamento per Lorenzo Insigne: “Quando l’ho visto versare lacrime per il rigore sbagliato contro la Juventus mi sono immedesimato in lui. So quanto possa essere grande l’amarezza per chi svolge con passione il proprio lavoro. Non sono d’accordo con cui ha detto che ha esagerato. Secondo me le lacrime di Insigne sono state un’altra dimostrazione del suo attaccamento alla maglia”.