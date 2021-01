Andrea Petagna reduce dall’infortunio muscolare contro la Fiorentina, ha stretto i denti scendendo regolarmente in campo anche contro le sfide con Juventus e Verona.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante partenopeo è in dubbio per il quarto di finale di Coppa Italia contro lo Spezia. Il calciatore aveva già forzato andando oltre le possibilità fisiche per presenziare e non mancare alle sfide post Fiorentina, però adesso è costretto a rallentare per non rischiare ulteriormente. Lo staff medico farà di tutto per permettere al ragazzo di scendere in campo contro lo Spezia viste le condizioni di Mertens e Osimhen ancora non al to della condizione.