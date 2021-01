Dopo il rientro di Osimhen, Fernando Llorente non è considerato più un calciatore su cui puntare per il resto della stagione. Valzer intrigante in Serie A per quanto riguarda gli attaccanti. Dopo la partenza di Lasagna per Verona, nelle prossime ore potrebbe toccare a Llorente lasciare Napoli per raggiungere Udine subentrando a Lasagna.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo aver archiviato l’operazione Lasagna al Verona, oggi potrebbe essere il giorno giusto per archiviare anche quella di Llorente ad Udine.