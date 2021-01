CdS: “Agevolazioni fiscali, il Governo in soccorso delle società. Ne beneficia anche il Napoli”

Una buona notizia nel mare tempestoso della crisi da pandemia. Una boccata d’ ossigeno per tutti i club arrivata grazie alla pubblicazione, in extremis, del decreto attuativo da parte del Governo. Il tassello era proprio quello mancante per riabilitare il regime speciale per i lavoratori impatriati e sbloccare così le agevolazioni fiscali per gli sportivi professionisti. Lo scorso 28 dicembre, la circolare dell’ Agenzia delle Entrate aveva assestato un duro colpo alle già provate (e aride) casse dei club, bloccando gli effetti del Decreto Crescita del 2019, che nella platea dei beneficiari includeva appunto gli sportivi professionisti, con tassazione ridotta al 50% dell’ imponibile per i redditi di chi trasferisce la propria residenza in Italia dopo almeno due anni all’ estero e la mantiene nel nostro Paese per almeno un biennio.

Tra le tante, anche il Napoli ne beneficerà con Lozano.

Fonte: Corriere dello Sport