Spezia, ritorno al lavoro per il match contro il Napoli: il report

Dopo il giorno di riposo concesso da mister Italiano, le Aquile sono tornate ad allenarsi sul terreno del “Comunale” di Follo in vista della sfida al Napoli in programma giovedì alle 21:00, valida per i Quarti di Finale della Coppa Italia 2020-2021.

Lavoro di scarico per la maggior parte degli uomini impegnati nella sfida di sabato scorso con la Roma, mentre il resto del gruppo ha svolto riscaldamento tecnico, seguito da sviluppi offensivi e partitelle su campo ridotto. Lavoro atletico per Pobega e Capradossi, mentre Nzola ha svolto una doppia seduta fisioterapica presso il centro FK di Aulla; scarico in palestra anche per Saponara, mentre Roberto Piccoli ha svolto fisioterapia a Follo e nel tardo pomeriggio è stato sottoposto agli esami del caso dopo essersi fermato nel corso della prima frazione di gioco all”Olimpico, con i risultati che verranno divulgati nella giornata di domani.

Al termine della seduta, consueti esami sierologici e tamponi come da protocollo anti Covid-19. Per domani in programma un nuovo allenamento pomeridiano.

Fonte: Spezia