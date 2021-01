Marcolin: “Bisogna capire cos’è davvero il Napoli. Su Gattuso…”

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Ne Parliamo Il Lunedì, programma in onda su Canale 8, delle sue perplessità riguardo gli azzurri.

“Mi chiedo cosa sia davvero Napoli. Se è la squadra che ha battuto Atalanta, Roma o Fiorentina o quella che ha perso con Milan, Lazio, Verona. Io se domani guardo il Napoli giocare, non so se vedrò una squadra che vince 5-0 o perde 3-0. Con il Verona, Gattuso ha cambiato e disfatto provando cose mai viste in precedenza perché ha tentato il tutto per tutto. Con il 4-2-3-1 se non stai 3-0 dopo il sessantesimo, perdi. Lozano? Quando attacca è fortissimo e fortuna che il Napoli lo abbia in squadra, ma deve lavorare sulla fase difensiva. Sul gol di Dimarco ci sono delle chiare responsabilità del messicano”.

“Si sta giocando come ai tempi di Ancelotti. Oggi è passato un anno solare in cui è passata tutta la vita a Napoli di Gattuso, da quando è partito male per poi rialzarsi dopo un mese e mezzo. Per la squadra che ha il Napoli va fatto un calcio propositivo. A Gattuso bisogna dare il tempo di rimediare. Io mi sarei chiesto se venisse un allenatore dopo di me. Oggi se un allenatore venisse qui difenderebbe a 3. Non credo che Gattuso andrà avanti così aspettando l’esonero, è vero che secondo lui c’è bisogno di carattere, ma qualcosa cambierà”.