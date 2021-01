Rai – Contatti Napoli-Verona: si spinge per Zaccagni

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista della Rai, il calciatore del Verona rimane un forte obiettivo di mercato.

Ci sarebbe stato in settimana un incontro tra ADL e la dirigenza dell’Hellas Verona in occasione di un’assemblea di Lega. Al momento manca l’intesa economica tra le parti: il Napoli vorrebbe offrire 10 milioni mentre il Verona ne chiederebbe tra i 12 e i 15. Non si tratta dunque di una differenza abissale tra le parti.

Tutto porta a pensare che l’estate si farà in estate, il calciatore ha accettato la destinazione partenopea. Ci saranno nuovi contatti per Zaccagni in primavera.