Fonseca-Dzeko, rapporto finito? L’allenatore: “Non può giocare”

Nelle ultime ore in casa Roma non si dormono sonni tranquilli, infatti si vocifera di un ammutinamento della squadra giallorossa che si è opposta al licenziamento dell’ormai ex team manager Gombar, licenziato a causa della questione 6 cambi. Nella conferenza odierna Fonseca ha dichiarato: “Dzeko? Non parlo, non può scendere in campo, sono solo concentrato sul match di domani.”

La panchina di Fonseca è in bilico e per il post attuale allenatore romano si vocifera di un arrivo di Allegri. Parola al tempo.