Cioffi, la commozione del padre: “Tante persone sono state vicine a mio figlio”

Antonio Cioffi, giovanissimo attaccante del Napoli, ha fatto il suo esordio in Serie A con il Napoli durante la partita contro la Fiorentina, un giornata indimenticabile per lui e il suo papà. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il lunedì è tradizionalmente giorno di chiusura per i barbieri. Clemente Cioffi, padre del giovane attaccante, si è messo comunque in auto per raggiungere il suo negozio. “Approfitto per fare le grandi pulizie” ha spiegato. Ma ieri era chiaro che non si trattava di un lunedì come un altro.

Ieri l’uomo ha trovato ad attenderlo una sorta di comitato di accoglienza. Sono partiti applausi e cori: “Auguri e complimenti per Tony”. Davanti a tanto affetto Clemente si è un po’ commosso. “Tutti questi amici hanno seguito passo passo la crescita di mio figlio e lo hanno sempre sostenuto”. La soddisfazione e la commozione del padre di Cioffi sono difficili da descrivere, si tratta di quei momenti speciali che ogni famiglia sogna di vivere.