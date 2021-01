De Siervo: “Abbiamo preso in considerazione la proposta di AdL. Il problema è che…”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha discusso ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, del tema Supercoppa Italiana: “Speriamo si giochi in un contesto favorevole. La proposta di De Laurentiis di rinviare la partita è stata presa in considerazione, il problema è che il calendario è davvero molto stretto in questo momento della stagione. Purtroppo non ci sono finestre fino a fine campionato, avremmo dovuto fare la Supercoppa dopo aver decretato un altro vincitore dello Scudetto ed un altro vincitore della Coppa Italia, non era l’ideale”

“La scelta di Reggio Emilia è legata al momento che stiamo vivendo. Avevamo accordi per portare questa finale di Supercoppa in Paesi strategici per diffondere l’immagine del nostro calcio, ma è stato impossibile. Non escludo un ritorno in Cina della Supercoppa. Diritti TV della Serie A ad Amazon? Chi può dirlo? Ha mostrato un certo interesse per il calcio ed ha fatto investimenti importanti in questo ambito. Se decideranno di fare un salto di qualità in Italia in termini di investimenti, è ovvio che lo faranno sulla Serie A. Siamo in contatto con loro già da tre anni”.