TuttoSport – Interessamento del Torino su Lobotka: il Napoli detta le condizioni! I dettagli

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al calciomercato del Torino. Infatti, come riporta il quotidiano, dopo il trasferimento di Meitè il Torino cerca un centrocampista. Secondo il quotidiano ai piemontesi interessa ancora Lobotka ma non alle condizioni del Napoli e quindi punta anche Kurtic: “Un arrivo che probabilmente escluderebbe quello di Lobotka, per quanto lo slovacco sia un centrocampista centrale, anche se non un regista puro, e Kurtic una mezzala. Difficile pensare che il Toro, preso lo sloveno, possa decidere di investire i quasi 15 milioni di euro che il Napoli chiede per Lobotka. Giuntoli non chiude alla sua uscita, ma non ascolta proposte di prestito secco: acquisizione del cartellino, o prestito con obbligo di riscatto, queste le soluzioni per portare il centrocampista via dal club azzurro”