Repubblica: Gattuso punta su Mertens per invertire un dato offensivo

Con il rientro di Dries Mertens domani contro la Fiorentina, si attenua l’emergenza offensiva del Napoli di Gattuso. Senza Osimhen e Mertens da due mesi, ora gli azzurri possono respirare e contare su più alternative.

Ne ha scritto oggi La Repubblica:

“Mertens garantisce imprevedibilità e tanti gol. Del resto è il miglior marcatore della storia azzurra (130 gol) e prima dello stop è andato a segno 5 volte. Gattuso ha bisogno dei guizzi del suo campione per risolvere la conclamata emergenza in fase realizzativa: il Napoli crea ma non concretizza e Mertens potrà invertire la tendenza già a cominciare dal match contro i viola“.