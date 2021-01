TuttoSport – Buone notizie per Gattuso: Manolas è pronto! Le ultime sulla sfida di domani

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli e Fiorentina: “La buona notizia per Gattuso è arrivata dall’allenamento di ieri. Manolas ha smaltito rapidamente la distrazione muscolare e domani con la Fiorentina sarà certamente convocato. Poi, se giocherà dal primo minuto nel match delle 12,30 allo stadio Maradona, questo sarà Gattuso a deciderlo dopo l’ odierna rifinitura. Le indicazioni darebbero favorita la coppia Maksimovic-Koulibaly, così da risparmiare lo stesso Manolas per la finale di Supercoppa contro la Juve in programma giovedì a Reggio Emilia“: