CDS titola: “Napoli, il patto del Vesuvio! Allenamento annullato e pranzo di gruppo, paga…Bakayoko”

Pranzo distensivo, decisamente utile a ritrovare un gruppo un pò ‘smarrito’ anche quando vince (a fatica, tanta fatica).

A questo è servito l’incontro di ieri ad Ercolano dove gli azzurri, come meglio dirà il Corriere dello Sport di sotto riportato, si sono incontrati per ‘ricominciare’:

“I migliori affari, pure quelli di cuore, si fanno a tavola: e dovendo provare ad affogare le proprie preoccupazioni, il Napoli ha scelto di dedicarsi un po’ a se stesso e distrarsi alle-gramenre (e però compostamente) regalandosi una giornata diversa. Il campionato e la Coppa aItalia hanno intasato calendario e per ventiquattro ore Gattuso ha ordinato di far finta di niente: Castel Volturno chiuso ai calciatori, allenamento cancellato, per tirare un po’ il fiato e pranzo distensivo, con tanto di distanziamento sociale ovviamente, per sorridere , alleggerire la tensione e smaltire anche le tossine. Tanto avrebbe pagato Bakayoko, «vittima» di qualche multa per quegli impercettibili ritardi che fanno cassa e anche sfottò. Quanto basta per invitarsi ad Ercolano, alla Masseria Guida, che il Napoli è spesso cliente, individualmente, non in gruppo: stavolta, rutti invitati, giocatori, staff tecnico, medico, massaggiatori, ufficio stampa, e divagazioni in linea con il principio generale, dallo stress da prestazione”.