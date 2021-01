Il Mattino, in edicola, oggi fa il punto sulla condizione della squadra dopo la partita di Coppa Italia di mercoledì: per Gattuso la partita contro l’Empoli era un ottimo test per vedere e testare alcuni giocatori; i segnali che arrivano solo molto buoni. Due giocatori che rientravano dall’infortunio, KK e Demme, sono assolutamente recuperati e hanno già una buona condizione.

Questi due, a meno di sorprese negative, dovrebbero essere in campo tra 5 giorni nella sfida della Supercoppa; ma non sono tutte rose e fiori. Elmas e Lobotka sono sembrati sotto tono e hanno dimostrato di non avere ancora la giusta cattiveria che Gattuso vuole vedere in tutti, o, Ghoulam, che ancora una volta ha fatto una prestazione sufficiente, ma nulla di più sulla sinistra.

Ma, almeno, l’aver recuperato due pedine importanti fa stare tranquillo Gattuso, che ora punta al rientro di Dries Mertens contro la Fiorentina e in Supercoppa.